Автоинспекция просит тюменцев быть внимательнее к детям на дорогах

С начала 2024 года в ДТП погибли два ребенка, причем одного водитель иномарки сбил на пешеходном переходе, 90 детей получили ранения. С наступлением теплой погоды риск аварий с участием детей возрастает, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными, подчеркнул руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"Мы потеряли на дорогах уже двух детей. 90 детей ранены в ДТП, это на треть больше, чем в прошлом году, - сообщил Андрей Миллер. - Весной увеличивается аварийность с детьми на самокатах и велосипедах, главная причина попадания детей в ДТП на СИМ, велосипедах и механических самокатах – пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись".

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды на перекрестках, объясняя детям и взрослым опасность пересечения проезжей части на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Эта работа продолжится и летом.