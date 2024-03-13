На набережной Тюмени произошло смертельное ДТП

Утром прохожий обнаружил на лестничном спуске на набережную в районе Масловского взвоза разбитый автомобиль с погибшим водителем, по данным ГИБДД, водитель не справился с управлением.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль "Чанган". 26-летний водитель погиб.

По предварительным данным, машина ехала на большой скорости по улице Водопроводной, в сторону ул.25-го Октября. Водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.

Известно, что погибший проживал в Тюмени, стаж за рулем с 2017 года, у него всего одно нарушение ПДД в прошлом году.