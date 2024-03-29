В Тюмени BMW на "зебре" сбил насмерть мальчика-велосипедиста

18:40 28 марта 2024
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Девятилетний велосипедист погиб в Тюмени, когда решил переехать нерегулируемый пешеходный переход на улице Энергостроителей, 2. Возбуждено уголовное дело.

31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре". Стаж водителя за рулем более 10 лет.

Гулявший с погибшим мальчик рассказал, что он на самокате остался на тротуаре и видел, как друг поехал через дорогу, и его сбила очень быстро ехавшая машина.

Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Расследование уголовного дело также на контроле прокуратуры.

Теги: велосипедист , дети , ДТП , погибшие , уголовное дело
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