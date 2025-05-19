За неделю в Тюменской области в ДТП пострадали 18 детей

В Тюменской области произошел резкий всплеск детской дорожной аварийности. На минувшей неделе в ДТП получили ранения 25 детей в возрасте до 18 лет, самым аварийным днем стала пятница, в этот день пострадали 9 детей, в том числе 2 ребенка-пешехода, 2 пассажира автомобилей, по одному ребенку на электросамокате, велосипеде и механическом самокате,, 2 подростка на питабайках, сообщили в ГАИ ТО.

Начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призывал родителей детей и подростков ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения, а также ограничить доступ к пользованию питбайками, мопедами, мотоциклами и автомобилями.

С начала года в регионе зафиксировано 176 ДТП с участием несовершеннолетних, 8 детей погибли, 200 ранены. В апреле увеличилось число ДТП с участием детей-водителей, управляющих питбайками, мопедами и другой мототехникой.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению юных водителей, управляющих транспортом, не имея соответствующего права, а также рейды по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях.