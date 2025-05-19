Тюменка перевела мошенникам 12,7 млн рублей

12:00 19 мая 2025
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За прошлую неделю 113 жителей региона перевели телефонным и интернет-мошенникам более 42 млн рублей, из них 12,7 млн "пожертвовала" одна жительница Тюмени, сообщили в облпрокуратуре.

Женщине позвонил на сотовый телефон с неизвестного номера незнакомец, представившись финансовым аналитиком, он предложил ей выгодно инвестировать капитал, после этого и женщина самостоятельно перевела  12,7 млн рублей на подконтрольные злоумышленникам счета. Прокуратурой Калининского административного округа организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники
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