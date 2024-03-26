В тюменских ДТП за два месяца пострадали 364 человека

Аварийность на дорогах Тюмени и меры по улучшению ситуации в понедельник 25 марта, обсудили в администрации города на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы города Руслана Кухарука.

По данным горадминистрации, за январь-февраль 2024 года в Тюмени произошло 267 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 364 человек. По вине водителей случилось 219 ДТП.

Согласно анализу за 2023 год, на территории города образовалось 32 аварийно опасных участка (в 2022 году таких мест было 26), в том числе 20 перекрестков (16 в 2022-м) и 12 линейных участков дорог (10).