В тюменских домах проверяют, не занижают ли потребители показания счетчиков

Корректность передачи данных приборов учета тепловой энергии потребителями проверяет "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания". Так, в ходе проверки объекта по адресу улица Тимирязева, 9 в Тюмени было установлено, что данные об объеме потребления энергии, направляемые в УСТЭК, были занижены в 2,3 раза. После корректировки начислений разница в расчетах составила 76 тысяч рублей.

Контрольные снятия показаний приборов учета проводятся при проверке готовности жилого фонда к отопительному периоду и в многоквартирных домах. Сейчас выясняются причины несоответствия информации, предоставленной в ресурсоснабжающую организацию и установленной по факту. Выявление факта искажения при предоставлении данных чревато дополнительными начислениями, что отразится в платежных квитанциях.

"Наведение порядка в потреблении тепловой энергии и контроля на стороне пользователей становится неизбежной процедурой. Компания фиксирует разрыв между отпуском и потреблением ресурса. Одна из причин — попытка со стороны потребителей занизить данные приборов учета. Абонентская служба УСТЭК берет под системный контроль этот вопрос и надеется достичь понимания у своих клиентов. Долги за тепловую энергию формируют риски недофинансирования ремонтных работ и ставят под угрозу теплоснабжение всего города", — отмечает директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

УСТЭК напоминает управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости своевременной поверки приборов учета тепловой энергии. Некорректная работа оборудования может привезти к искажению платежей за ресурс. В случае, если общедомовой теплосчетчик выведен из строя или не прошел своевременную поверку, начисления в течение трех месяцев осуществляются на основании средних показаний за предыдущий период, а далее — по нормативу. В пресс-службе УСТЭК отмечают, что в данном случае рост платежей за тепло никак не связан с изменением тарифа. Претензии потребителей будут перенаправляться в организации, осуществляющие управление и содержание многоквартирных домов и иных теплопотребляющих объектов.

Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за искажение гражданами, организациями и должностными лицами показаний приборов учета расходов ресурсов.