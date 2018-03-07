Тюмень за день: 7 марта

В Тюменской области изучат рацион питания населения

В Тюменской области Росстат проведет выборочное статистическое наблюдение рациона питания населения. В исследование включены 460 домохозяйств на юге Тюменской области.

За неделю в Тюмени выпало две месячных нормы снега

Все коммунальные службы города задействованы в эти дни на уборке города. По данным администрации Тюмени, сегодня на борьбу со снежными заносами вышло более 590 тракторов, грейдеров, снегопогрузчиков, самосвалов, комбинированных дорожных машин и полтысячи работников с лопатами.

Тюменцы могут бесплатно попасть на испанское мыльное шоу

Испанский театр мыльных пузырей представит шоу "Bandidos. Мыльные выкрутасы!" в Тюмени на сцене ДК "Железнодорожник" 24 марта. Группа "Афиша Тюмень | Ктокуда72" запустила розыгрыш, победитель которого получит два билета на представление.

В Тюмени стартовали образовательные курсы по грамотному потреблению услуг ЖКХ

В минувший понедельник на базе строительного института Тюменского индустриального университета прошла первая лекция в рамках образовательного проекта "Грамотный потребитель жилищных и коммунальных услуг".

Топ мероприятий на 8–11 марта в Тюмени: Ария, METALLICA SHOW и весенний базар

Тюменцев ждут длинные выходные и не менее длинный список мероприятий на это время. Особенное раздолье любителям рока: выступят Gilead, Ария с симфоническим оркестром и METALLICA SHOW S&M Tribute. Также рекомендуем посетить "Весенний базар" и различные спектакли. Подробнее о событиях на 8–11 марта расскажет путеводитель по мероприятиям выходных дней от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".