В Тюменской области изучат рацион питания населения

В Тюменской области Росстат проведет выборочное статистическое наблюдение рациона питания населения. В исследование включены 460 домохозяйств на юге Тюменской области.

С 17 мая по 15 июня специально обученным интервьюерам предстоит осуществить сбор статистических данных, характеризующих рацион питания населения. Опросы респондентов будут производиться по специальным анкетам, которые заполнят непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств.

Разработано три вида вопросников: для домохозяйства, для индивидуального опроса лиц в возрасте до 14 лет и для индивидуального опроса лиц в возрасте от 14 лет и старше. Согласно первому, члены домохозяйств расскажут интервьюерам о составе своей семьи, об оценке материального положения, о наличии подсобного хозяйства, запасах и источниках поступления продуктов питания. Индивидуальный вопросник для детей в возрасте до 14 лет заполнят со слов кого-либо из родителей, кто может дать полную и достоверную информацию о ребенке. Расскажут о посещении дошкольного или общеобразовательного учреждения, частоте питания в них, о состоянии здоровья и физической активности. Каждого члена домохозяйства старше 14 лет интервьюеры опросят по индивидуальной анкете о социальном положении и достигнутом уровне образования, курении и потреблении алкоголя. Все члены домохозяйства ответят на вопросы об объемах и характеристиках блюд и продуктов, потребленных за сутки.

Как отмечают в тюменском отделении Росстата, результаты выборочного наблюдения рациона питания населения позволят получить сводную статистическую информацию, отражающую социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания населения.