Тюменьстат проведет опрос об использовании гаджетов

Тюменьстат проведет выборочное наблюдение жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, чтобы выяснить, насколько активно граждане используют информационные технологии. Исследование будет проходить в два этапа: с 11 по 17 октября, а затем с 15 по 21 ноября.

Всего планируется опросить более 1,5 тыс. человек в возрасте от 15 лет. Для этого разработана разработана специальная анкета. В частности, интервьюеры спросят: если ли дома компьютер, мобильный телефон, проведен ли интернет. Получают ли респонденты государственные и муниципальные услуги в электронном виде, заказывают ли товары и услуги через интернет.

Полученные данные будут обезличены, результаты используют для оценки результатов госпрограммы "Информационное общество", национальной программы "Цифровая экономика Российской федерации", а также для решения задач в данной сфере, пишет "Вслух.ру".