В тюменском центре "Родник" обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребёнку

В тюменском реабилитационном центре "Родник" с каждым ребенком работает междисциплинарная команда специалистов: эндокринолог, невролог, врачи ЛФК, и педагоги — психологи, логопеды, тренеры-преподаватели по АФК, социальные педагоги.

Каждый специалист оценивает ребенка с точки зрения ограничений, актуальных проблем в развитии и выставляет реабилитационный диагноз.

"МКФ помогает выстраивать дальнейший маршрут реабилитации и лечения. Мы смотрим, насколько тот или иной диагноз ограничивает существование человека и качество его жизни", — комментирует педагог-психолог Данил Варяев, ведущий специалист по социально-педагогической реабилитации "Родника".

Так, например, если у ребенка выявлен сахарный диабет, с ним будет заниматься врач-эндокринолог, который выявит необходимые направления работы с ним по адаптации в быту (использование инсулиновой помпы, датчиков непрерывного измерения сахара и др.), а также по поведению в среде (привилегии в школе, в том числе по питанию и режиму и другие).

В "Роднике" с такими детьми занимаются в "Школе сахарного диабета".

К работе с диабетиками подключаются педагоги-психологи, помогающие ребятам и их родителям принять особенности организма пациента. Работа психологов помогает достичь не только эмоционального и внутрисемейного благополучия, но и повысить приверженность к выполнению медицинских рекомендаций.

Социальные педагоги работают над улучшением самочувствия ребят в обществе: они становятся более раскрепощенными, уверенными в себе, у них появляется много новых друзей.

Тренеры-преподаватели по АФК адаптируют детей с СД к физическим нагрузкам, которые зависят от уровня сахара в крови.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).