Около 80% жителей УрФО считают хорошим состояние городской среды

Состояние городской среды как хорошее характеризуют 7 из 10 россиян — 69% опрошенных, 27% выразили недовольство. В УрФО ситуацию позитивно оценивают 79% респондентов ВЦИОМ.

Урбанизированность и регион проживания — весомые факторы оценки состояния городской среды: в Москве и Санкт-Петербурге положительно оценивают среду 87% (практически 9 из 10), а в сельских территориях — лишь 59%. По федеральным округам также отмечен заметный разброс оценок — от 79% довольных в Уральском федеральном округе до 54% в Сибирском и 50% Дальневосточном округах, сообщает ВЦИОМ.

По мнению 70% опрошенных, отвечать за формирование качественной городской среды должны региональные и муниципальные власти. На втором месте оказались строительные организации, службы ЖКХ, транспортные, экологические компании и др. — 31%. В топ ответов вошли и сами жители — 23%, федеральные органы власти — 22%. Градостроительные и надзорные службы называют еще 14%.