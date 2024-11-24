Мазь на основе оленьих пантов разработали в Тюменском медуниверситете

Эффективное заживление трудноизлечимых ран – серьезная проблема для врачей. Согласно статистике, от такой проблемы страдают от 600 тысяч до 2,5 миллионов человек. В практике хирурга, профессора ТМУ Лидии Комаровой такие раны встречаются тоже часто.

"Особенно у людей с ослабленной иммунной системой, пациентов с диабетом, лишним весом или истощением организма. Процесс лечения ран включает общую и местную терапию. Последняя представляет собой воздействие непосредственно на рану с помощью мазей и физиотерапии", – объясняет доктор медицинских наук.

В течение года профессор Комарова и студентка пятого курса Арина Старусева из Института клинической медицины ТМУ трудятся над созданием препарата, ускоряющего заживление ран и имеющего минимальные побочные эффекты.

Мазь состоит из натуральных ингредиентов: пчелиного воска, оливкового масла и водного экстракта оленьих пантов.

Исследования эффективности мази проводились в больнице "РЖД-Медицина". Из 18 пациентов с незаживающими ранами восемь попробовали новую разработку, остальные получали стандартное лечение, - сообщает Мегатюмень.