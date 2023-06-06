Левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к ТКАД ликвидировали в Тюмени

В Тюмени с 4 июня ликвидированы левые повороты на примыкании ул. Теплотехников к ТКАД, на участках дрог выставлены барьерное ограждение и дорожные знаки. Для пешеходов оставлен светофор с кнопкой вызова.

Разделение встречных потоков транспорта повысило безопасность движения и ликвидировало возникавшие на данном участке затруднения, отмечают в ГУС ТО. В своём канале управление разместило опрос, нужно ли убрать светофор с перекрёстка ТКАД и улицы Авторемонтной.