Левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к ТКАД ликвидировали в Тюмени

09:22 06 июня 2023
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В Тюмени с 4 июня ликвидированы левые повороты на примыкании ул. Теплотехников к ТКАД, на участках дрог выставлены барьерное ограждение и дорожные знаки. Для пешеходов оставлен светофор с кнопкой вызова.

Разделение встречных потоков транспорта повысило безопасность движения и ликвидировало возникавшие на данном участке затруднения, отмечают в ГУС ТО. В своём канале управление разместило опрос, нужно ли убрать светофор с перекрёстка ТКАД и улицы Авторемонтной.

Теги: безопасность дорожного движения , дороги , опрос
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