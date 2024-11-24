Первое почтовое отделение в быстровозводимом здании открылось в Тюменской области

Первое отделение связи, сконструированное по технологии быстровозводимых зданий, отрыла появилось в селе Кулаково Тюменского района.



До конца года компания откроет еще 13 таких отделений в Тюменском, Упоровском, Ярковском, Тобольском, Вагайском, Юргинском, Голышмановском и Казанском районах. Кроме того, по данным пресс-службы регионального отделения Почты России, завершается ремонт двух отделений в селе Беркут Ялуторовского района и в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

Директор регионального управления Почты России Виктор Валов подчеркнул важность быстровозводимых конструкций для сельских почтовых отделений, отметив их социальное значение. Такие сооружения оказывают значительное влияние на жизнь сельских жителей, обеспечивая им доступ к важнейшим услугам, что особенно важно в удалённых и малонаселённых районах.

"Доступность этих услуг важна для сельских жителей, особенно отдаленных поселений. Помимо прочего в модернизированных отделениях можно оформить "Пушкинскую карту", получить заказы с Ozon или Авито, воспользоваться услугой активации учетной записи и изменения данных на Госуслугах", - рассказал он.

Модернизация сельских почтовых отделений проводится по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке "Единой России". Масштабный проект по ремонту и модернизации почтовых отделений стартовал в 2022 году по всей России. В рамках этого проекта в Тюменской области с начала его реализации было отремонтировано 23 почтовых отделения, что значительно повысило качество предоставляемых услуг для местных жителей. Благодаря этим изменениям, более 80 тысяч человек теперь имеют доступ к современным и удобным условиям обслуживания, - сообщает Тюменская линия.