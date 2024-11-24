Представители водоканала ответили на самые частые вопросы горожан

Вопрос от тюменки: "Подходит время поверки счетчика,но на одном приборе изнутри есть запотевание и даже небольшие капельки воды. Вызывать поверку или однозначно заставят счетчик менять?".

– Наличие запотевания является основанием для замены прибора учета на новый. Накопление конденсата – признак нарушения целостности устройства. Из-¬за потери герметичности влага попадает из трубопровода под стекло или пластик (в зависимости от модели водомера). Если ваш прибор все еще находится на гарантии, необходимо обратиться в сервисный центр, имеющий лицензию, в котором вам произведут гарантийный ремонт или замену прибора, рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

"В течение полугода два раза меняла счетчик воды (заводской брак). Если в течение гарантийного срока прибор приходится менять. Нужно ли его столько же раз его перепломбировать?"

– Если счетчик вы устанавливали самостоятельно, то в случае его замены необходимо вызывать работника водоканала для восстановления пломб. Если по гарантии меняется счетчик, монтаж которого произвели наши сотрудники, то пломба будет установлена при замене, – пояснила Екатерина Шаркова.

Что касается засоров, то их самая частая причина – это нарушение правил использования канализации. Специалисты извлекают из труб тонны салфеток из нетканых материалов, жира и прочего мусора. Чтобы защитить систему канализации от засоров, важно соблюдать простые правила: не выбрасывать в канализацию жир, остатки пищи, салфетки и тряпки, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор.

Всего с начала 2024 года с помощью специализированной техники промыто более 400 километров труб, - сообщает Тюменская область сегодня.