Четверть россиян считает, что для любви не нужен св. Валентин

С начала 2000-х годов восприятие Дня святого Валентина в России претерпело изменения. Если раньше около половины россиян (50% в 2002 г., 51% в 2005 г., 48% в 2008 г.) считали 14 февраля праздником, то сегодня он остается таковым только для каждого четвертого (26%), пишет ВЦИОМ.

Мнения россиян о целях празднования Дня святого Валентина разделились поровну: 45% считают, что это теплый праздник, возможность порадовать своих любимых. 43% полагают, что праздник придуман ради прибыли от продажи сувениров.

Доля влюбленных россиян остается стабильно высокой: сегодня это прекрасное чувство испытывают более половины наших сограждан (60%).

Для успешного поиска своей половинки, по версии жителей России, больше всего подходят круг общих друзей (43%), работа и учеба (31%), клубы по интересам/секции/курсы ( 22%), улица (17%) и интернет (16%).