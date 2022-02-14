Больше всего влюбленных живёт на Урале

О своей влюбленности сообщили 68% жителей Уральского федерального округа, на втором месте по количеству влюбленных — Северо-Западный (64%), на третьем — Дальневосточный федеральный округ (62%). К таким выводам пришел ВЦИОМ, выясняя, какие знаки внимания оказывают влюбленные россияне.

Более половины россиян в настоящий момент испытывают влюбленность (57%). Доля влюбленных выше среди мужчин (61%), 53% женщин рассказали, что скорее испытывают это чувство. О влюбленности чаще сообщали россияне в возрасте от 25 до 44 лет (75% — 25-34 года, 63% — 35-44 года). Ни в кого не влюблены 40% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Самые популярные знаки внимания у влюбленных — забота о второй половине (17%), много внимания (15%), подарки (12%), помощь (7%) и уважение (6%).

Проявление заботы чаще свойственно женщинам — каждая четвертая рассказала об этом (25% среди женщин, 7% среди мужчин). Мужская половина населения чаще дарит подарки (18% среди мужчин, 7% среди женщин) и цветы (10%).

Среди знаков внимания для молодых людей 18-24 лет на первом месте подарки: каждый четвертый опрошенный в этом возрасте сообщил об этом (25%), на втором месте забота о второй половине (22%), внимание (17%). Кроме того, граждане этого возраста отмечали разговоры и общение (16%), совместные прогулки (13%), интерес к увлечениям (9%). В других возрастных категориях эти знаки внимания опрошенные выделяли значительно реже.

Те, кто влюблен в настоящий момент, чаще могли назвать конкретные знаки внимания, а вот невлюбленные, наоборот, больше затруднялись с ответом.