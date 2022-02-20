В Тюмени запустили веб-сериал для подростков

Тюменские подростки сняли веб-сериал "Тайный друг" о первой влюбленности и ссорах с родителями. Съемки проходили в местных школах и больницах. Эпизоды по 7-12 минут публикуют в социальных сетях тюменской кинокомпании "REC72". Работа над проектом шла целый год, и вот 5 февраля состоялась премьера первого эпизода. Всего их будет четыре.

Главная героиня сериала - рыжая девочка Вероника, жизнь которой состоит из проблем: в школе над ней издеваются, мама не понимает, а главное – никто не верит, что в детстве у нее был самый настоящий друг. Информации о нем в мире как будто нет. Сюжет закручивается, когда в класс к Веронике приходит новенький – умный, странный и симпатичный.

"Сериал по большей части будет интересен подросткам 10-16 лет. Это как раз время первой влюбленности, первых школьных друзей и, конечно же, недопонимания с родителями. Но наш сериал понравится и взрослым любителям мелодрам", - рассказала Вслух.ру менеджер по общественным связям "REC72" Татьяна Черкашина.

Сериал снимали в Тюмени, но в команде были и жители юга Тюменской области. Первые наброски сценария появились весной 2021 года, съемки начались летом.

"Множество локаций было отобрано нашей съемочной группой. Самыми яркими и запоминающимися стали сцены в 94-й и 27-й школах, на железнодорожном вокзале и в ОКБ№2", - рассказала Татьяна.

У сериала вышло уже два эпизода. Третий можно будет посмотреть 20 февраля в соцсетях кинокомпании (https://vk.com/rec72_tmn) и приложении "Взахлеб". Создатели обещают, что скоро сериал будет выходить и на других интернет-площадках.