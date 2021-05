Топ сериалов о космосе от "Русской компании"

Сегодня, 4 мая, отмечается неофициальный международный праздник – День "Звёздных войн". Да, у этой популярнейшей космической саги Джорджа Лукаса есть личный праздник.

Дата выбрана не случайно: культовая фраза фильмов May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") многими поклонниками фильмов обыгрывается как May the fourth be with you (fourth – четвёртый и may – май).

В честь этого необычного праздника тюменский провайдер "Русская компания" предлагает вам немного расширить свой кругозор и представляет вашему вниманию Топ сериалов о космосе. Ведь не "Звездными войнами" едиными.

Первый сериал, который наверняка приходит на ум любому, кто хоть немного знаком со сферой научной фантастики, - конечно же, "Звездный путь" (1966-1969). Это, без сомнения, великий сериал, который положил начало множеству неплохих продолжений (например, "Новое поколение", "Энтерпрайз" "Глубокий космос 9" и идущий и сегодня "Дискавери") и вряд ли нуждающийся в особых представлениях. В конце концов, он нравился даже гениальному физику Шелдону Куперу, чьим любимым персонажем и вовсе был Спок, а это уже гарантия качества.

"Светлячок" (2002-2003) – классный сериал (снова одобряемый Шелдоном Купером) о космических контрабандистах, который, к сожалению, закрылся после 1 сезона. По сюжету капитан судна в исполнении Натана Филлиона сражался в межгалактической войне на стороне проигравших и теперь вынужден зарабатывать на жизнь незаконным путём.

Cowboy BeBop (1998) – аниме-сериал о команде охотников за головами. За оболочкой веселого развлечения скрывается в высшей степени драматичный сюжет.

Действие следующего сериала, "Вавилон 5" (1994-1998), разворачивается на гигантской космической станции, которая была создана для установления и поддержания мирных отношений между цивилизациями, а теперь стала центром политических игр и конфронтаций.

Сериал "Звездный крейсер Галактика" (2004-2009) повествует о противостоянии двенадцати планет-колоний с сайлонами, роботоподобной расой, поставившей себе цель истребить человечество.

"Лексс" (1997-2002) – сериал об одноименном звездолете с разумом, который по своей сути является стрекозой.

Сериал "На краю Вселенной" (1999-2003) рассказывает историю инженера-ученого Джона Крайтона, который создал собственный космический модуль, но во время эксперимента внезапно оказался на другом конце галактики.

С 2015 года и по сей день идёт сериал "Пространство". Действия сериала разворачиваются в далеком будущем, когда земляне успешно колонизировали другие планеты Солнечной системы. Корабль получает сигнал SOS и спешит на помощь, не подозревая, что спасательная миссия скоро превратится в отчаянные попытки выжить.

Ещё один сериал, который выходит прямо сейчас, - "Затерянные в космосе". По сюжету семья терпит бедствие на планете, расположенной далеко от места назначения их назначения, и героям приходится приспосабливаться к жизни в новой среде.

"Тёмная материя" (2015-2017) – сериал с вроде бы обыденным, но лихо закрученным сюжетом. Шесть человек просыпаются на космическом корабле, не помня, кто они и как здесь оказались.

Сериал "Вызов" (2013-2015) является неплохим примером человеческого высокомерия. Группа инопланетных рас прилетает в Солнечную систему и пытается наладить контакт с землянами, но те предлагают им роль низшей касты. И начинается война.

По сюжету сериала "Сотня" (2014-2020) преступников отправили на пережившую ядерную войну Землю, чтобы проверить, пригодна ли она для жизни.

Крайне необычным для сериалов на космическую тематику является "Вознесение" (2014). В далёком 1963 году сотни мужчин, женщин и детей отправились в столетнее путешествие на корабле "Вознесение" с целью заселить новый мир. Но спустя 50 лет путешествия случается таинственное убийство молодой девушки, после чего люди начинают понимать, что их истинная миссия совсем другая.

И, наконец, переходим к неожиданному для космических путешествий жанру – комедии. С 2017 года идёт сериал "Орвилл", рассказывающий о капитане корабля, которому в старшие помощники назначили его бывшую жену. А в ситкоме "Красный карлик" (1988-1999) смертельный выброс радиации убивает на корабле всех людей, кроме младшего техника. Но не все живые организмы.

