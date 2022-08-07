Читки пьес петербургских драматургов пройдут в Тюмени

В Молодежном театральном центре "Космос" состоятся читки пьес магистрантов-драматургов петербургского института сценических искусств. Участники представят шесть работ.

Читки пройдут в малом зале театрального центра. В первый день перед началом выступит мастер курса драматургов РГИСИ — Наталья Скороход. Она расскажет об особенностях школы петербургской драматургии.

8 августа с 16:00 прочитают следующие пьесы: "ЧМО" Сергея Толстикова, "Дамы в шляпах" Ксении Инякиной, "Укради ашку Ди" Екатерины Свердловой. 9 августа с 17:00 — "Дефиле" Екатерины Лебедевой, "Ветку" Александра Болдырихина, "День примирения" Милы Романовой. Продолжительность читок — полтора часа, после этого запланировано обсуждение, сообщает Мегатюмень.