Роскосмос сообщил, в какие дни тюменцы смогут видеть на небе пролет МКС

Пролёт Международной космической станции будет виден в феврале из Тюмени, Самары, Сарапула и Абакана, сообщили в "Роскосмосе".

"Продолжаем полюбившуюся вами рубрику "Помаши рукой космонавтам". Жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула, готовы поднять головы выше? Для вас готов график пролёта Международной космической станции — в эти дни её видимость на ночном небе будет наилучшей", - укакзано в телеграм-канале в Роскосмоса.

В Тюмени видимость МКС будет наилучшей с 15 по 23 февраля в утренние часы по местному времени, причём 19, 21 и 23 февраля её можно будет видеть дважды за утро.