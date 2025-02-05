Роскосмос сообщил, в какие дни тюменцы смогут видеть на небе пролет МКС

10:14 05 февраля 2025
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Пролёт Международной космической станции будет виден в феврале из Тюмени, Самары, Сарапула и Абакана, сообщили в "Роскосмосе".

"Продолжаем полюбившуюся вами рубрику "Помаши рукой космонавтам". Жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула, готовы поднять головы выше? Для вас готов график пролёта Международной космической станции — в эти дни её видимость на ночном небе будет наилучшей",  - укакзано в телеграм-канале в Роскосмоса.

В Тюмени видимость МКС будет наилучшей с 15 по 23 февраля в утренние часы по местному времени, причём 19, 21 и 23 февраля её можно будет видеть дважды за утро.

Теги: космос , Роскосмос
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