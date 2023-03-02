Рыбные консервы из Салехарда стали экспонатами музея космонавтики

По инициативе отряда космонавтов муляжи рыбных консервов Салехардского комбината будут представлены во всех музеях космонавтики России, так как этот вид специального бортового питания один из самых любимых на космической орбите. сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Первая партия передана в Музей космонавтики в Москве, в ближайшее время фонды других музеев космонавтики страны пополнятся ямальским космическим артефактом.

Передавая партию консервов, герой России, лётчик-космонавт Олег Артемьев отметил, что не все продукты спецпитания удостоены такой чести, но в космосе часто очень хочется рыбки и консервы – "Легенда Ямала" – приходятся как никогда кстати. Правда, поесть их в одиночку не удаётся – иностранные космонавты просят их угостить, поэтому для нас на орбите это деликатес.

В одном из интервью он поделился, что в космосе очень меняются вкусы, например, в консервы "Пыжьян в желе" добавлял томатный соус и столовый хрен. На ООО "Салехардский комбинат" пожелания учли и к визиту высокого гостя будут выпущены специальные космические рыбные консервы.