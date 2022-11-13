Тюменский вэб-сериал "#ШколаСупергероев" покажут в начале 2023 года

Комедийный вэб-сериал "#ШколаСупергероев" создают в Тюмени. Зрителям покажут историю о заведении, в котором собрали детей, обладающих супергеройскими способностями. Но на самом деле у многих ребят нелепые способности, есть, например, среди них Человек-зевота. В каждой серии герои попадают в комические ситуации, пытаясь кого-либо спасти. Среди этих детей есть девочка, которая действительно обладает суперспособностями. Вся история раскручивается вокруг нее.

"Идея этого сериала возникла у выпускников продюсерского центра "Мир кино" и режиссеров Владимира Мотырева и Алены Моисеевой. Летом они обратились ко мне с предложением снять в Тбюмени сериал в жанре мокьюментари — псевдодокументалистики. Сначала хотели снять просто пилотную серию. Мне это откликнулось, поскольку основной задачей нашего продюсерского центра является развитие регионального кинематографа и развитие инфраструктуры вокруг кино", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор продюсерского центра "Мир кино" Максим Габула.

Актеры засветились на девяти локациях областной столицы: центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис", площадь 400-летия Тюмени, ДКиТ "Торфяник", Тюменское агентство развития креативных индустрий, Технопарк и другие.

Сериал состоит из шести серий. Продолжительность каждой — 15-20 минут. Последняя съемочная смена состоялась 6 ноября. Сейчас создатели приступают к постпродакшену — монтажу, озвучению, цветокоррекции, сообщает Тюменская линия.