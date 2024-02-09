Тюменцам бесплатно покажут первые серии "ГДР"

Тюменцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал "ГДР" (16+) видеосервиса Wink от "Ростелекома". Бесплатный предпремьерный показ первый двух серий шпионской ретро-драмы линейки Wink Originals пройдет 15 февраля в 19.00 в кинотеатре "Азбука кино".

Сериал создан кинокомпанией "Всемирные русские студии", главные роли исполнили Александр Горбатов, Александр Голубев, Вадим Андреев, Геннадий Блинов, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов, Евгений Кутянин, Елизавета Базыкина, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Татьяна Лютаева и другие.

В сюжете история о борьбе за власть в Восточной Германии. КГБ противостоит ЦРУ, а тем временем Варшавский блок трещит по швам. Главный герой сериала советский разведчик Александр Нечаев оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. У каждого персонажа в этой сложной шпионской партии своя роль, своя ставка и своя судьба, порой трагичная.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

Для "Ростелекома" в Тюмени стало хорошей традицией показывать фильмы, представленные эксклюзивно в нашем видеосервисе. По оценкам экспертов, Wink прочно занимает второе место по количеству абонентов с платной подпиской. "ГДР" — один из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Многосерийная шпионская драма наверняка понравится зрителями и игрой актеров, и качественными экшн-сценами.

Светлана Елкина, директор кинотеатра "Азбука кино":

Наша площадка хорошо известна горожанам. Для "Азбуки кино" предпоказ до официальной премьеры в Wink — новый формат работы. Мы с радостью откликнулись на предложение показать тюменцам фильм, предоставленный российским онлайн-кинотеатром, абсолютно бесплатно.

Премьера сериала состоится 16 февраля 2024 года эксклюзивно на Wink.ru, а после проект выйдет в эфире телеканала НТВ. На просмотры фильма в Тюмени нужнозарегистрироваться.