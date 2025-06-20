"Дамате" построит свои комплексы в Ишиме и Упорово

Группа компаний "Дамате" и правительство Тюменской области на полях ПМЭФ подписали два соглашения о намерениях в области развития производства индейки в регионе. Подписи под документами поставили губернатор Александр Моор и председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев.

"В Ишиме появится современный комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском муниципальном округе будет создан племенной репродуктор, который увеличит объем производства инкубационного яйца до 25 миллионов в год. Это почти 30 миллиардов рублей инвестиций, 1 190 рабочих мест, отчисления в бюджет и вклад в продовольственную безопасность региона и всей страны", - прокомментировал событие Моор в своем телеграм-канале.

Отметим, на данный момент у "Дамате" в Исетском округе с 2022 года работает крупнейший в стране племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью до 12 млн яиц в год. Создание репродуктора в Упоровском округе позволит увеличить производство инкубационных яиц до 25 млн в год.

"Сотрудничество с группой компаний "Дамате" даёт ощутимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Племенной репродуктор индейки в Исетском районе — крупнейший в стране, и новый проект логично продолжает начатую работу. Тюменская область заинтересована в таких надёжных партнёрах, как "Дамате", и готова оказывать поддержку на всех этапах реализации инвестпроектов — от идеи до выпуска продукции", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.