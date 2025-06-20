Дорогу без светофоров и перекрестков от Петербурга до Тюмени построят в 2026 году

00:14 20 июня 2025
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Перспективы развития скоростной дорожной сети на территории Тюменской области на площадке Петербургского международного экономического форума 19 июня обсудили председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и губернатор Александр Моор.

"Продолжается реализация мегапроекта трассы М-12 "Восток". Уже в текущем году дорога будет продлена от Казани до Екатеринбурга, а в следующем – и до Тюмени. Таким образом, будет сформирован бесшовный скоростной коридор от Санкт-Петербурга до Тюмени без единого светофора или перекрестка", - сообщили в "Автодоре".

Продление М-12 до Тюмени будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе, притоку инвестиций в экономику. Появятся дополнительные возможности для развития территорий, перевозки станут выгоднее, быстрее и безопаснее. Также это импульс для развития межрегиональных связей и раскрытия туристического потенциала Тюменской области.

Теги: Александр Моор , Росавтодор , федеральная трасса
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