Жители Тюмени чаще всего находят свою любовь на работе и в интернете

SuperJob узнал у жителей Тюмени, где они познакомились со второй половиной. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях, самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа.

Пот данным опроса, 19% жителей Тюмени свою любовь встретили на работе. 16% респондентов помог интернет: 8% нашлись в соцсетях и мессенджерах, еще 6% - в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств.

Друзья свели 10% пар, уличное знакомство переросло в серьезные отношения у 8%. 5% познакомились в университете, 4% — в школе. Соседство переросло в любовь у 3%, еще столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане вылилось в серьезные отношения у 3%.

По 2% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% опрошенных встретили свою любовь в парке, на даче и в клубе. 1 из 100 знаком со своей половиной с детского возраста.

Среди других мест респонденты называли общественный транспорт, свадьбы друзей и родственников, экскурсии, рыбалку, спортивные мероприятия и проч.

Если по стране в целом, в том числе и в Тюмени, чаще устраивают личную жизнь на работе, то в столице чаще знакомятся через интернет (в соцсетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях). Москвичи чаще влюбляются в тех, с кем вместе учились в школе, и соседей по дому.