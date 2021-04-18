Тюменьстат проверит, работают ли выпускники вузов по специальности

Тюменьстат проведет выборочное обследование среди выпускников, получивших высшее и среднее профессиональное образование в 2016-2020 годах, чтобы проверить, насколько их фактическое трудоустройство соответствует профессиям, на которые они учились.

В опросе примут участие 543 респондента из Тюменской области, 537 югорчан и 475 жителей ЯНАО. Обработка данных будет проводиться при условии обезличивания. Мониторинг позволит получить реальную картину по степени закрепляемости.

Напомним, в Тюменской области с 2009 года действует программа стажировки для выпускников профессиональных учебных заведений по полученным специальностям. Цель её – получение первоначального опыта и стажа для дальнейшего продолжения карьеры по профилю. Продолжительность стажировки составляет до 3-х месяцев, выпускники работают с наставниками. Для ребят предусмотрена минимальная зарплата (12 тыс. 871 руб. в 2021 году) с учетом районного коэффициента и страховых взносов, пишет "Вслух.ру".