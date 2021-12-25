Тюменцы могут бесплатно пройти профессиональное обучение

Более 2500 жителей Тюменской области смогли бесплатно пройти профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", который стартовал в 2021 году.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, программа рассчитана на безработных и ищущих работу граждан, обратившихся в центр занятости. Также ей могут воспользоваться люди в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы детей дошкольного возраста.

Среди участников проекта больше всего пользовались популярностью такие направления как "Педагог в современной цифровой образовательной среде", "Поварское дело", "Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Эстетическая косметология", "Таргетолог и SMM-специалист".

В 2022 году прием заявок возобновится. Тюменцы смогут самостоятельно выбрать из перечня направление учебы как в рамках профессиональной переподготовки, так и повышения квалификации.

Обучение в регионе проводят Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Программа рассчитана до 2024 года.