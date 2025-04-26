Продолжается областной конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта

Фото ГАУ ТО «ЦПСР и ССК»

Продолжается областной конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта, ежегодно проводимого ГАУ ТО "ЦПСР и ССК".

Для участия в Конкурсе была подана 61 заявка из 13 муниципальных образований Тюменской области по 4 номинациям: "Шаг к здоровью", "Физкульт-Ура", "Спортивный резерв", "Спорт без границ".

В Конкурсе примут участие инструкторы по физической культуре, инструкторы физической культуры, воспитатели детских садов, учителя физической культуры, преподаватели/старшие преподаватели физической культуры, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, тренеры по адаптивной физической культуре, педагоги дополнительного образования, инструкторы по спорту, инструктор-методист, президент спортивной федерации и иные специалисты, осуществляющие деятельность физкультурно-спортивной направленности в организациях Тюменской области вне зависимости от форм собственности.

Сегодня, 25 апреля 2025 года, состоится установочный семинар для участников Конкурса "Инновационный продукт, способствующий формированию потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом".