После переобучения многодетный тюменец смог найти работу

Сотрудники службы занятости населения помогают тюменцам найти работу. Для этого проводится не только поиск вакансий, но и обучение. Благодаря такой поддержке глава многодетной семьи Валерий Набиев смог получить новую профессию и найти работу.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в начале 2021 года Валерий Набиев остался без работы и обратился в центр занятости за помощью. Однако найти работу, соответствующую его квалификации, никак не удавалось. Тогда специалисты центра предложили мужчине освоить новую востребованную на рынке труда профессию. Среди предложенных вариантов он выбрал специальность повара и после двухмесячного обучения в техникуме получил начальную квалификацию.

На ярмарке вакансий тюменец познакомился с владелицей местной сети чебуречных Светланой Епифановой, которая сама не так давно была безработной, а собственное дело открыла с помощью центра занятости. Она приняла в свое заведение несколько сотрудников, в их числе – многодетный отец.

Всего с начала года удалось трудоустроить 37 960 человек, обратившихся в тюменскую службу занятости. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2021 года, по сравнению с показателем предыдущего года, снизился в 8,6 раза и составил 0,59%.