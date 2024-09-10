Кадровый центр помогает молодежи найти первую работу

Ежегодно в рамках мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в регионе создается около 300 рабочих мест.

Выпускница Тюменского государственного университета Надежда Анохина обратилась за содействием в поиске работы в отделение Кадрового центра "Работа России" по городу Тобольску и Тобольскому району. Специалисты службы занятости трудоустроили ее в "ПрофИнжиниринг". Решение оказалось правильным, так как после окончания программы стажировки Надежда планирует там же продолжить работу.

Предприятие активно участвует в программе стажировки с 2021 года, предоставляя возможность молодым специалистам приобрести первоначальный опыт в области охраны труда и окружающей среды. За это время компания приняла на стажировку более десятка выпускников по специальностям "Техносферная безопасность", "Экология и природопользование" и "Инженерная защита окружающей среды".

Надежда Анохина выразила благодарность за предоставленную возможность стажировки. Она приобрела ценный опыт практической работы в структуре службы охраны труда. Отметила важность возможности перенять опыт экспертов, ведущих аутсорсинг в компаниях различных отраслей промышленности, что может помочь ей в будущем зарабатывать на любимом деле.

В дептруда ТО сообщают, что в этом году молодые люди проходят стажировку более чем по 20 профессиям, включая слесаря по ремонту автомобилей, воспитателя, водителя автомобиля, графического дизайнера, бухгалтера, педагога дополнительного образования, художника-конструктора (дизайнера), техника-программиста, медицинскую сестру, повара, системного администратора и других.

За 8 месяцев 2024 года в рамках реализации программы стажировки выпускников и граждан, ищущих работу, трудоустроено 47 человек.

Для получения дополнительной информации по участию в программе стажировки можно обратиться в отделения Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.