Один из крупнейших тюменских молочных производителей примет участие в ярмарке трудоустройства в Омутинском районе

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится 18 апреля в Омутинском районе. В числе участников – тюменское предприятие "Золотые луга", один из ведущих производителей молочной продукции в регионе.

Мероприятие пройдет в Центральной районной библиотеке (с. Омутинское, ул. Советская, 128) и начнется в 10:00. Участие в ярмарке позволит соискателям напрямую пообщаться с представителями кадровых служб различных организаций, включая "Золотые луга", и получить подробную информацию о текущих вакансиях.

На сегодняшний день предприятие предлагает открытые вакансии по ряду технических и производственных специальностей: водитель (категории B, C, E), слесарь контрольно-измерительных приборов, электромонтер, оператор фасовочного оборудования.

Представители компании расскажут о системе наставничества, социальных гарантиях, условиях труда, а также возможностях карьерного роста в рамках предприятия.

На всех этапах трудовой адаптации в компании действует система наставничества, позволяющая быстрее освоиться на новом месте работы. Предприятие обеспечивает комфортные и безопасные условия труда. В производственных процессах активно используются автоматизация и цифровые технологии, включая элементы нейроаналитики – современные подходы к управлению и анализу данных. Внедрение таких решений повышает эффективность работы и снижает нагрузку на сотрудников.

Особое внимание уделяется охране труда: на предприятии регулярно проводятся инструктажи, используется сертифицированное оборудование и спецодежда, а производственные участки проходят проверку на соблюдение норм безопасности. Возможен вахтовый метод работы, иногородним предоставляется комфортное общежитие.

"Многие сотрудники работают на предприятии десятилетиями. В компании сформировались трудовые династии – целые семьи, посвятившие свою профессиональную деятельность молочной отрасли. Это подтверждает стабильность, хорошие условия и уверенность людей в завтрашнем дне", – отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, информация о вакансиях компании доступна на портале "Работа России" по ссылке: clck.ru/3KGQUn

Дополнительные сведения о ярмарке размещены на официальном сайте: trudvsem72to.ru