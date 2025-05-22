Почти треть знакомых с нейросетями людей новую работу ищут с их помощью

Эксперты сервиса "Авито Работа" узнали, что 29% россиян, пользующихся инструментами ИИ, уже используют их в процессе трудоустройства.

"29% опрошенных сообщили, что оптимизируют поиск подходящих вакансий: поручают нейросетям анализ текущего рынка и выбор объявлений. 22% используют технологии для создания или редактирования резюме, столько же — для формирования портфолио и презентаций. При этом почти треть (29%) респондентов считают, что ИИ сыграл важную роль при последнем поиске работы, а 44% признают, что технологии сделали процесс проще", - рассказал журналистам УрФО на встрече в Екатеринбурге директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных.

По словам Пшеничных, сервис, учитывая запрос соискателей, уже интегрировал новые функции на площадке — теперь есть возможность улучшения описания опыта работы в резюме с помощью собственной языковой модели. Инструмент позволяет в один клик преобразовать текст пользователей в описание, соответствующее рыночным стандартам. Развивает компания и функционал для работодателей — например, чат-бот HRMOST уже позволяет компаниям не только быстрее нанимать подходящих кандидатов, но и возвращать бывших сотрудников на работу, добавил эксперт.