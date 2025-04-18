Более 19 тысяч мест заявили компании на Всероссийскую ярмарку вакансий в Тюменской области

Всероссийская ярмарка вакансий в Тюменской области стартует сегодня, 18 апреля, в 10:00 во всех муниципалитетах региона. В Тюмени основноая площадка находится в КТЗ "Золотые ворота Сибири".

"Более 19 000 вакансий от ведущих компаний региона – от нефтедобычи и промышленности до банковской сферы и гостеприимства. Прекрасная возможность найти работу мечты или сделать новый шаг в карьере. Мы постарались создать максимально комфортные условия как для соискателей, так и для работодателей. Экспресс-собеседования, консультации экспертов, насыщенная деловая и профориентационная программа для детей и взрослых – уверена, каждый найдет для себя что-то полезное", - обратилась к жителям региона директор дептруда ТО Вероника Васильева.

Это событие не только про поиск работы, но и про развитие кадрового потенциала, новые знания и возможности для всех. В ярмарке участвуют около 200 работодателей, все образовательные учреждения региона.

Посетителей проконсультируют по вопросам:

🔘 получения высшего образования или переобучения;

🔘 открытия собственного дела;

🔘 смены профессионального трека.

Работодатели смогут:

🔘 познакомиться с возможностями, предоставляемыми органами службы занятости населения и образовательными организациями;

🔘 найти новые кадры;

🔘 принять участие в деловой программе, на которой рассмотрят вопросы закрытия кадровой потребности и привлечения иностранной рабочей силы.