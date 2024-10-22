При поддержке службы занятости 69 тюменок решились на реализацию бизнес-идей

В 2024 году в Тюменской области наблюдается рост женского предпринимательства. Благодаря активной поддержке службы занятости населения 69 женщин региона получили финансовую помощь и реализовали свои бизнес-идеи.

В целом с2012 года при содействии службы занятости предпринимательством занялись более 1 500 жительниц региона.

Наиболее востребованными направлениями бизнеса в этом году стали сфера услуг (салоны красоты, швейные мастерские, клининговые услуги) и торговля (кондитерские, магазины и т.д.).

Из 69 женщин, получивших финансовую помощь, 54 выбрали форму самозанятости (налог на профессиональный доход), 13 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 2 зарегистрировали юридические лица.

Программа охватывает все этапы создания и развития бизнеса: детальное консультирование по вопросам развития предпринимательской деятельности, разработка бизнес-плана, помощь в оформлении документов, предоставление финансовой поддержки, обучение и переподготовку.

Для получения помощи и участия в программе необходимо подать заявление на портале "Работа России". Также вы можете обратиться за консультацией в любое отделение кадрового центра "Работа России". Программа предоставляет уникальную возможность достичь финансовой независимости и внести свой вклад в развитие региональной экономики.