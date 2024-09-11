Девять ярмарок вакансий проведут в Тюмени до нового года

В Тюмени прошла очередная ярмарка вакансий, где местные предприятия и организации представили более 400 свободных рабочих мест. Соискатели могли выбрать работу по душе: от водителя и бухгалтера до механика гаража, кассира, кладовщика, диспетчера и даже бортпроводника или пожарного.

Воспользовались своим шансом пройти собеседование сразу у нескольких работодателей 27 человек. Среди них была и тюменка Анна Крючковская, недавно получившая среднее профессиональное образование по направлению "Земельно-имущественные отношения".

Анна, уже поступившая в вуз для дальнейшего обучения (заочная форма позволяет ей совмещать учебу с работой), искала вакансии по своему профилю. Однако ее заинтересовали и другие предложения, в том числе вакансии бортпроводника и проводника пассажирского вагона. Девушка обменялась контактами с представителями компаний.

Кадровый центр "Работа России" регулярно проводит открытые отборы и ярмарки вакансий. Их цель – помочь соискателям быстро найти работу, а местным предприятиям закрыть кадровую потребность. До конца года в Тюмени пройдет еще девять подобных мероприятий, в том числе специализированные ярмарки вакансий для опытных кадров и для соискателей, имеющих инвалидность. Узнать о предстоящих встречах с работодателями вы можете на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области или в официальных сообществах Кадрового центра "Работа России" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".