Советы тюменским школьникам – как выбрать профессию

В Тюмени начал работу образовательный курс "Работа: радость или мучение", он действует в рамках социального проекта "Наставник".

Первая встреча была посвящена профессиональной ориентации школьников, их мечтам и самоосознанию. Спикером выступила коуч-консультант, юрист и педагог Елена Водотыко. Лекцию посетил корреспондент издания "Тюменская область сегодня" и выписал пару техник, которые пригодятся будущим выпускникам при выборе профессии.

– В России каждый год около 1,2 млн учеников поступают в вузы и ссузы. Однако после получения образования около 80% выпускников не работают по специальности. Кроме того, 50% россиян не довольны своей работой в настоящее время, особенно в период борьбы с коронавирусной пандемией, – с такими словами спикер начала мероприятие.

Далее она спросила, что важнее в карьерном росте – удача или успех.

– Удача – это когда ты хочешь найти работу, и тебе повезло. Успех же – слово более понятное. Для меня, как филолога по первому образованию, оно связано со словом "успеть" – успеть сделать определенные действия и прийти к своей цели, – отметила Елена Водотыко.

Поскольку на получение основного и высшего образование люди тратят порядка 1/3 часть своей продуктивной жизни, то ни этот процесс, ни последующая профессия не должны приносить дискомфорт.

Елена Водотыко рассказала об интересном методе определения подходящей профессии, который получил название "В пробке". Ведь именно когда автомобилист или пассажир автобуса встает в пробку, у него внезапно появляется много свободного времени о том, чтобы обдумать свою жизнь.

– Так, первый шаг (В) подразумевает, что вам нужно выделить время и остановить внимание на выборе профессии. Затем нужно понять свой природный потенциал (П) и разработать важные критерии профессии (Р). После – определить востребованные профессии сегодня на рынке труда (О), быть в курсе трендов его развития (Б). Последний пункт – нужно консолидировать полученную информацию в план (К).

Чтобы понять свой природный потенциал, нужно нарисовать три столбика. В первый следует выписать все, что вы любите делать (как минимум пять пунктов). Во втором – определить получаются ли у вас виды деятельности из первого столбика. И в третьем – определить, ценят ли другие люди эту деятельность.

Вторая важная техника, которой спикер обучила слушателей, – определение своих сильных сторон.

– Сначала напишите самое любимое животное и объясните, почему оно вам нравится. Например, пума – потому что стремительная, сильная, грациозная. Затем выделите и опишите животное, которое стоит на втором месте в списке симпатий. После – животное, которое находится на третьем месте в рейтинге, – рассказала коуч. – Ответы следующие: первое животное – это тот образ, каким вы хотите, чтобы вас видели другие люди; второе – то, каким люди вас видят в действительности; третье – метафора вашего истинного "я", ваши сильные стороны. Именно их и нужно развивать.

В ходе встречи автор также посоветовала всем слушателям выписать по 10 критериев их успешной, счастливой, гармоничной жизни через 10 лет.

– Где живете, каким делом занимаетесь, какой у вас доход, ваше окружение, какое у вас здоровье и другое. Это самые лучшие ваши мечты, это про позицию "автора" своей жизни – "Я хочу, и я сделаю" без отговорок, что мир "не тот" или что для воплощения задуманного вы не располагаете нужными возможностями, – сообщила Елена Водотыко.