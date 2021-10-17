Тюменские участковые терапевты отмечают профессиональный праздник

День участкового терапевта отмечают 17 октября. В учреждениях здравоохранения Тюменской области на сегодня трудятся 583 участковых врача-терапевта, из них 172 специалиста – в сельской местности. Некоторые из них посвятили любимой профессии много лет.

Как сообщили в Областной больнице №11 в поселке Голышманово уже 25 лет работает Елена Носова. Она окончила Ялуторовское медучилище и лечебный факультет Тюменской медицинской академии, в августе 1996 года устроилась участковым терапевтом в Голышмановскую больницу, и с тех пор не меняла место работы. В период пандемии нагрузка на врача возросла в разы: она ведет прием пациентов как своего 10 участка (2,5 тысячи человек), так и коллег, которые сегодня несут врачебную вахту в моногоспитале.

"Участковый врач-терапевт – это тот же земский доктор, который знает все хвори и напасти, беды и радости, удачи и заботы своих пациентов. Тем, кто хочет идти в медицину, надо помнить, что врач должен быть уверенным и спокойным при любых обстоятельствах. Чтобы пациент чувствовал, что ему помогут, что вместе с врачом он обязательно преодолеет болезнь", - поделилась Елена Носова.

Таких врачей любят пациенты, ценят коллеги. В Тюменской области в 2021 году награды департамента здравоохранения получили восемь врачей-терапевтов участковых, а еще трое удостоены наград Министерства здравоохранения РФ.