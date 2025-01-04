Мифы об алкоголе развеял тюменский врач

Врач Тюменского областного наркологического диспансера Виталий Андреев рассказал, как встретить праздник без неприятных последствий. Есть три простых правила, которые нужно помнить и следовать им:



1. Алкоголь – это яд для организма. Виталий Андреев отмечает, одно дело – это выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь с курантами и загадать желание, другое – выпить бутылку шампанского.

2. Важно не смешивать напитки. Если вы начали Новый год провожать шампанским, то нужно и Новый год тоже провожать шампанским, а не повышать градус, либо не смешивать, потому что организм может негативно отреагировать.

3. Нужно достаточно закусывать. При этом диетологи подскажут, что алкоголь совместно с жирной пищей - большой удар по поджелудочной железе. Кто не соблюдает эту пропорцию, чувствует себя очень плохо поутру.

Ситуация, когда какие-то близкие люди попали в алкогольную западню – это не шутки. Выбраться самим из нее может быть опасно для здоровья. Лучше обратиться к профессионалам.

Получить экстренную круглосуточную помощь можно в отделение, которое находится в рабочем поселке Винзили, на 27-м километре Ялуторовского тракта. Туда можно позвонить по телефону доверия 8 (3452) 50-66-43 или 8-800-220-8000, - сообщает КП-Тюмень.