Нижнетавдинский врач спасла жизнь 50-летнему мужчине

Врач Нижнетавдинской Областной больницы №15 Флера Фатыхова сохранила жизнь 50-летнему жителю села, страдающему хронической болезнью легких.

Мужчина, заядлый курильщик, поступил в больницу в критическом состоянии, без сознания. У него нашли так называемое "немое" легкое - когда часть легочной ткани не участвует в процессе дыхания, что приводит к ее спадению (ателектазу).

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили высокие дозы вазопрессоров.

На фоне интенсивной терапии через 15 минут у пациента была зафиксирована остановка сердца. К счастью, через 10 минут сердечно-легочной реанимации доктору удалось вернуть больного к жизни, но прогноз был крайне неблагоприятным. Из-за тяжелой гипоксии существовала угроза инвалидизации.

"Чтобы оценить неврологическое состояние пациента, я начала отменять седативные препараты через 24 часа и увидела положительную реакцию, — рассказывает заведующая отделением реанимации Флера Фатыхова. — Поскольку часть легкого по-прежнему не работала, и пациент не мог дышать самостоятельно, установили трахеостому".

Больше недели шла борьба за жизнь пациента. День и ночь заведующая реанимацией, медсестры отделения, дежурные врачи оказывали ему всю возможную медицинскую помощь. На 10-е сутки состояние пациента удалось стабилизировать, и его транспортировали в Тюмень, где он пролечился еще 16 дней. Затем он вернулся в больницу Нижней Тавды, но уже в терапевтическое отделение, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №15 (с. Нижняя Тавда).