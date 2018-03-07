За неделю в Тюмени выпало две месячных нормы снега

Все коммунальные службы города задействованы в эти дни на уборке города. По данным администрации Тюмени, сегодня на борьбу со снежными заносами вышло более 590 тракторов, грейдеров, снегопогрузчиков, самосвалов, комбинированных дорожных машин и полтысячи работников с лопатами.

За семь последних дней в городе месячная норма осадков выпала дважды: 28 февраля – более 15 см снега и 6 марта почти столько же. Норма для февраля составляет 16 мм, марта – 15 мм.

Вся необходимая специальная техника была задействована на уборке улично-дорожной сети: . В течение суток на полигоны вывозилось более 20 тысяч кубических метров снега. По приблизительным подсчетам, за эти дни из города вывезли порядка 150 тысяч кубометров снега.

В ночь с 6 на 7 марта упор был сделан на расчистку улиц с интенсивным движением транспорта. Также расчищали пешеходные дорожки и убирали снег с территорий площадей, скверов, тротуаров. В общей сложности за сутки удалось расчистить 1316 улиц (ночью – более 700).

Ответственные специалисты управ административных округов, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, руководители подрядных организаций, мастера участков не по разу объезжали вверенные им территории с целью контроля за своевременностью выполнения графиков по уборке и фиксации качества выполнения работ. Фотоотчеты о работе можно посмотреть здесь.

Утром работы по ликвидации последствий снегопада продолжились. Они направлены на уборку снега с территории остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек. Для безопасного движения пешеходов тротуары, пешеходные зоны, территория остановочных комплексов обрабатываются фрикционными материалами, противогололедные материалы применяются и на перекрестках, спусках и подъемах эстакад.

Днем управляющие компании прибегнут к механизированной уборке территорий. Убрать более чем полуметровые сугробы – задача сложная. Вывезти такое количество снега на полигоны можно в среднем за 10 дней.

Перемещение снега и формирование валов допускается нормативными документами, но они же запрещают формировать кучи на внутренних межквартальных проездах, тротуарах, повреждать объекты благоустройства. Специальные дорожные службы стараются максимально справиться с ликвидацией последствий снегопада, а где не успевают, тюменцам достаточно просигнализировать о проблеме, написав, обращение на портал "Тюмень – наш дом".

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