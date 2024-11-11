Глава Тюмени поручил снизить применение противогололедных материалов при обработке дорог

Применение противогололедных материалов на дорогах Тюмени нужно снизить там, где это возможно без ущерба для безопасности дорожного движения, заявил глава города Максим Афанасьев на субботнем совещании с руководителями подрядных организаций, отвечающих за уборку города.

"Мы обсудили ключевые вопросы, касающиеся качества выполняемых работ и эффективности процесса уборки. Основные моменты. Минимизация применения противогололедных материалов. Мастерам поручено провести разъяснительную работу с водителями комбинированных дорожных машин о необходимости строгого соблюдения норм и регламентов при использовании ПГМ. Важно минимизировать их применение там, где это возможно, без ущерба для безопасности дорожного движения", - сообщил Афанасьев в своем телеграм-канале.

В числе основных тем совещания также пересмотр графиков смен ради обеспечения качественной очистки ключевых магистралей и транспортных узлов до начала рабочего дня, то есть к 8:00. "Мы предлагаем изменить графики смен таким образом, чтобы увеличить количество подметальных машин и дорожных рабочих на улицах в утреннее время. Это позволит избежать перерывов между сменами и обеспечить непрерывность уборки, особенно в периоды обильных снегопадов", - пояснил Афанасьев.

Глава города также подчеркнул, что руководители подрядных фирм должны оперативно устранять все выявленные недостатки в работе своих бригад. Диспетчерская служба обязана внимательно отслеживать ход уборки на маршрутах и незамедлительно связываться с мастерами на местах для решения возникающих вопросов. Все обращения граждан требуют немедленной реакции и устранения проблемных участков.

На качестве уборки улиц сказывается и нехватка сотрудников. "Несмотря на увеличение заработной платы для многих специалистов, вакансии всё ещё остаются открытыми. Требуется почти сто водителей и более 80 механизаторов. Поэтому одна из задач руководителей ДРСУ – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать новых сотрудников для обеспечения высокого уровня обслуживания", - считает Афанасьев.

Напомним, количество вышедшей на линию техники можно посмотреть здесь, пожаловаться на некачественную уборку магистралей, улиц и дворов можно на портале "Тюмень – наш дом".





