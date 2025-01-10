Тракторист при уборке снега травмировал девочку на остановке в центре Тюмени

11:29 10 января 2025
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Фото ГАИ ТО

7-летняя девочка получила травмы в Тюмени при уборке снега погрузчиком на остановочном комплексе "Космос" по улице Республики, 164.

Инцидент произошел в четверг. Предварительно 46-ти летний водитель трактора чистил снег вблизи остановки, зацепил щеткой лавочку, которая прижала ногу ребенка. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , травмы , уборка снега
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