Более 450 единиц техники задействовали в Тюмени на уборку снега

За минувшие сутки в Тюмени выпало 6 мм осадков. Норма ноября – 34,5 мм. Дорожные службы с первых часов снегопада проводили прометание улично-дорожной сети с интенсивным движением, по маршрутам общественного транспорта, а также путепроводы, мосты и участки дорог с уклонами, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"В работах было задействовано более 450 единиц техники и более 220 рабочих. 48 единиц – это комплексные дорожные машины, которые осуществляли работы звеньями. За ночь на разных участках они провели вторичную обработку по маршрутам. В утренние часы приступили к вывозу снега, который был сформирован в валы у обочин",- пояснил ситуацию с уборкой снега Максим Афанасьев.

Он отметил, что на селекторном совещании внимание УК и ТСЖ обращено на необходимость своевременной уборки придомовых территорий. Уже распределены силы и средства для проведения работ в дневное время.

"Для полноценной расчистки улиц и дорог нужно время, по нормативам на вывоз снега с УДС дается 9 дней. Но, безусловно, с этой работой подрядные организации справятся быстрее", - считает глава города.