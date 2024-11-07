Тюменские дорожники из-за снегопадов оперативно обрабатывают федеральные трассы

Дорожные службы проводят обработку региональных дорог с начала снегопада - в минувшую ночь дорожные службы оперативно вышли на прометание дорог специализированной техникой после начала снегопада, пишет ГУС ТО.

Обработка дорог противогололедными материалами проводится заблаговременно, чтобы минимизировать последствия осадков, предотвратить образование наледи и обеспечить безопасность передвижения по дорогам.

Работы по расчистке и обработке дорог продолжаются. Участников дорожного движения просят быть внимательными и соблюдать осторожность в условиях снегопада и метели.

ПО данным Уралуправтодора, 7 ноября на трассе Р-402 Тюмень-Омск на протяжении суток вероятность снегопадов сохранится, понижение температуры до -8 в утренние, дневные и вечерние часы.