Топ мероприятий на 8–11 марта в Тюмени: Ария, METALLICA SHOW и весенний базар

Тюменцев ждут длинные выходные и не менее длинный список мероприятий на это время. Особенное раздолье любителям рока: выступят Gilead, Ария с симфоническим оркестром и METALLICA SHOW S&M Tribute. Также рекомендуем посетить "Весенний базар" и различные спектакли. Подробнее о событиях на 8–11 марта расскажет путеводитель по мероприятиям выходных дней от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Международный женский день в "Максимилиансе"

Ресторан "Максимилианс" приглашает отметить Международный женский день. Для милых и очаровательных дам приготовлена интересная культурная программа, а на сцене в течение всего праздника – группа "Однажды".

Когда: 7 и 8 марта с 18:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Акустический концерт группы Gilead

8 марта будет не тот Gilead, который вы могли услышать на улице, фестивале или в клубе. Gilead не для ног и не для громких криков "хэй". Ребята делают эксперимент - старые мелодии в новом амплуа. Уникальные традиционные инструменты зазвучат в другом ключе. Группа представит спокойную и лиричную музыкальную программу.

Когда: 8 марта в 17:00

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 500 рублей

Спектакль "Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко"

Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный и многие другие в лирической комедии о деревенской жизни по пьесе Степана Лобозерова! Несколько дней из жизни сибирской глубинки насыщены неиссякаемой иронией и задором. Комичная ситуация, дополненная острыми диалогами в исполнении звезд российского театра. Любовно-детективная интрига в сюжете пьесы, приправленная народным юмором, придают особый шарм и динамику происходящему на сцене.

Когда: 8 марта в 19:00

Где: Тюмень, ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 1800–3500 рублей

Весенний базар

Различные практики для красоты и здоровья, ярмарка, гаражная распродажа, эко-лекция, вкуснейший домашний обед, ну и сладенькое на десерт. Подробности, расписание и цены: https://goo.gl/DGFvjm. Пройдет всё в школе йоги "Мудра" (ул. Урицкого, 36). Запись: тел. 61-41-76 и WhatsApp +7 932-321-41-76.

METALLICA SHOW S&M Tribute feat Беркут

Невероятное сочетание стиля "хеви метал" с симфоническим оркестром. Первое отделение концерта — выступление экс-вокалиста "Арии" Артура Беркута с большим симфоническим оркестром. Второе отделение поразит даже видавших виды поклонников рока. Песни с легендарной симфонической пластинки S&M будут исполнены профессиональными музыкантами в оригинальной аранжировке 1999 года.

Когда: 9 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1200 – 3000 рублей

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