"Дома лучше": 30 октября в Тюмени стартует марафон онлайн-событий

Фото - пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменские молодежные пространства 30 октября запускают марафон онлайн-событий, афиша будет ежедневно обновляться на сайте Moi-portal.ru.

Сейчас всем нам важно оставаться дома, чтобы снизить риски заражения и защитить себя и своих близких. Онлайн-контент молодежных пространств поможет интересно и с пользой провести это время дома, — куратор молодёжных пространств Тюменской области отметила Юлия Халитова.

Мультицентр "Контора пароходства" проведет события о культуре и искусстве, например, покажет интервью с куратором выставочного центра о создании выставки "От центра к центру".

Молодежный театральный центр "Космос" запустит серию онлайн-лекций о театральных перформансах.

"Моя территория" в Тюмени проведет серию эфиров по теме медиа. Мультицентр в Тобольске в прямом эфире анонсирует новый маршрут чат-бота "Мартин, проводи", а в Ишиме проведет творческий онлайн мастер-класс по рисованию традиционных орнаментов.

Интеллектуальное движение Тюменской области проведет онлайн-квиз, посвященный Дню народного единства.

Молодежные пространства Тюменской области не будут работать в период выходных дней с 30 октября по 7 ноября согласно постановлению губернатора Тюменской области. С 8 ноября вход в общественные пространства для молодежи будет доступен только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию.