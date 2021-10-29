Спортинструкторы подготовили для тюменцев онлайн-тренировки и мастер-классы

В предстоящую неделю жители России уходят на каникулы. В связи с этим с 30 октября по 7 ноября инструкторы по спорту Тюмени отменяют тренировки и занятия на базе детско-юношеских центров, спортивных школ, фитнес-клубов и на дворовых площадках.
Однако без внимания спортивных наставников горожане не останутся. Длинные выходные – отличная возможность уделить внимание своему физическому состоянию и провести время с пользой для здоровья. В группе "Спорт Тюмени для всех" во вкладке #Тренируйсядома собраны мастер-классы и онлайн-тренировки спорторгов. Видеоуроки помогут тюменцам не растерять сноровку, а заниматься самостоятельно в доме, квартире или ближайшем парке, сообщили в ТГМЦ.
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